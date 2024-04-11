Командувач ОС попросив Раду ухвалити закон про мобілізацію

Командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль закликав народних депутатів ухвалити останню редакцію законопроєкту про мобілізацію (№10449).

"Я прошу проголосувати за останню редакцію закону", - сказав Содоль на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

За словами командувача ОС, на закон про мобілізацію чекають у військах.

Верховна Рада в четвер продовжує пленарне засідання і розглядає в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Онлайн-трансляцію засідання проводить у YouTube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").