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07:01 11.04.2024

ХАМАС заявляє про відсутність 40 заручників для виконання угоди про припинення вогню з Ізраїлем

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ХАМАС заявляє про відсутність 40 заручників для виконання угоди про припинення вогню з Ізраїлем

Угруповання ХАМАС заявило посередникам на переговорах з Ізраїлем, що в них немає 40 заручників, повернення яких Ізраїлю передбачає перша фаза нової пропозиції про перемир'я в Секторі Гази, повідомляє в середу видання The Hill із посиланням на джерело, близьке до консультацій.

Згідно з пропозицією, ХАМАС має відпустити з полону всіх жінок, хворих і літніх людей в обмін на сотні палестинських в'язнів. Однак, як уточнили джерела телеканалу CNN, у ХАМАС сказали переговірникам із Єгипту та Катару, що в них немає 40 живих заручників, які б задовольняли таким умовам. Один зі співрозмовників телеканалу уточнив, що нездатність або небажання ХАМАС сказати Ізраїлю, яких заручників він здатний відпустити, є серйозною перешкодою для мирного процесу.

За даними CNN, більшість із майже 100 заручників, які залишилися живими, є військовослужбовцями чоловічої статі або чоловіками призовного віку. Очікували, що ХАМАС спробує використати їх як аргумент на більш пізніх етапах переговорного процесу, намагаючись домогтися звільнення з ізраїльських в'язниць більш високорангових палестинських в'язнів і встановлення постійного режиму припинення вогню.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 було взято в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази, залучив під час наступу понад 20 тис. військовослужбовців. Від початку військової операції Ізраїлю, за даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих у Секторі Гази сягнула 33 тис. 482.

7 квітня ізраїльське командування відвело всі бойові підрозділи з півдня Сектору Гази. За даними ізраїльських ЗМІ, зараз на місці залишилася лише одна ізраїльська армійська бригада, завданням якої є гарантувати безпеку коридору, що зв'язує південь Ізраїлю з узбережжям Сектору Гази.

 

 

Теги: #хамас #ізраїль #заручники

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