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02:07 11.04.2024

Нардепи розглянули 4294 поправки до законопроекту про мобілізацію

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Нардепи розглянули 4294 поправки до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати розглянули всі відхилені комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4294 поправок до другого читання законопроекту про мобілізацію, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Зараз перерва до ранку, далі вранці "мотиваційний" виступ військових... потім 31 голосування за 31 враховану поправку до закону... і останнє голосування за законопроект загалом", - написав Железняк у Телеграмі в ніч із середи на четвер.

За словами Железняка, на розгляд поправок пішло 11 годин, а у залі пленарних засідань до кінця роботи залишалося 30 народних депутатів.

Як повідомлялося, народні депутати запросили головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля на пленарне засідання Верховної Ради у четвер.

Теги: #рада #україна #мобілізація

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