Суд ЄС постановив зняти санкції з Авена і Фрідмана

Європейський суд постановив виключити бізнесменів Петра Авена і Михайла Фрідмана з персональних санкційних списків ЄС.

"Суд задовольняє прохання Петра Авена й Михайла Фрідмана та анулює для обох як початкові акти, так і акти, що зберігають списки обмежувальних заходів у період із 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року", - ідеться в пресрелізі, оприлюдненому в середу.

У заяві наголошується, що причини, зазначені для включення двох бізнесменів до санкційних списків, не є переконливими.

Суд наголошує, що сторони можуть подати апеляцію на його рішення.

Авен і Фрідман перебували під санкціями ЄС з лютого 2022 року.

Зі свого боку Financial Times наводить слова неназваного дипломата ЄС, який назвав вердикт суду "гідним жалю".

У Єврокомісії, зі свого боку, заявили, що думатимуть, чи подавати апеляцію.

"Ми уважно вивчаємо вердикт, а також його юридичні та практичні наслідки. Раді ЄС належить вирішити, чи потрібно подавати апеляцію", - заявив представник ЄС.

Водночас газета зазначає, що рішення суду автоматично не призведе до зняття санкцій. Воно стосується лише періоду з лютого 2022 до березня 2023 року. Надалі ж санкції проти обох бізнесменів продовжували: пізніше у 2023-му і в 2024 роках, і щоб скасувати і ці рішення про продовження, слід оформити нові позови, розгляд якого може розтягнутися на місяці.

Представник суду пояснив європейським журналістам, що Авен і Фрідман уже звернулися до суду щодо ухваленого 2023 року рішення про продовження санкцій. Розгляд цієї справи перебуває на початковій стадії.

Як зазначає Financial Times, на початку 2022 року санкції ЄС проти РФ часто запроваджували без ретельної підготовки. "Деякі офіційні особи в Брюсселі в приватних розмовах визнавали, що інформацію (на підставі якої запроваджували санкції - ІФ-У) часто збирали поспіхом, зокрема використовували просто повідомлення ЗМІ".