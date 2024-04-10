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18:55 10.04.2024

Судитимуть посадовця виконкому сільради Київської області, підозрюваного в організації закупівлі військового обмундирування зі збитками у понад 1,7 млн грн - прокуратура

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Судитимуть посадовця виконкому сільради Київської області, підозрюваного в організації закупівлі військового обмундирування зі збитками у понад 1,7 млн грн - прокуратура

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо посадової особи виконавчого комітету однієї з сільських рад Київської області, яку підозрюють в організації закупівлі військового обмундирування зі збитками в понад 1,7 млн грн, повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службової особи виконавчого комітету однієї з сільських рад Обухівського району за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що у 2022 р. сільрада, за результатами проведеного тендера, закупила 320 комплектів зимового військового обмундирування для добровольчого формування територіальної громади.

Зазначається, що обвинувачена посадова особа, здійснюючи свої службові обов'язки у неналежний спосіб, не забезпечила раціональне та ефективне використання бюджетних коштів під час закупівлі та дослідження середньої ринкової ціни комплектів зимового одягу та взуття.

"В ході слідства експертизами встановлено, що вартість закупівлі обмундирування завищена на понад 1,7 млн грн. Дії службової особи призвели до безпідставного перерахування бюджетних коштів на рахунок переможця тендеру. Таким чином громаді завдано збитків на вказану суму", - зазначають у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

У прокуратурі нагадують, що раніше до суду правоохоронці скерували обвинувальний акт щодо сільського голови, який прийняв і підписав видаткові накладні за результатами постачання товару та забезпечив перерахування коштів із місцевого бюджету.

Теги: #суд #чиновник

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