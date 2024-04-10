РФ укотре поширює ІПСО про можливий "наступ" на правий берег Херсонської області - ОВА

Поширювана інформація про можливий наступ росіян на правий берег Херсонської області є ІПСО, заявила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали схожу дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. І на правому, і на лівому березі", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ситуація в області під повним контролем Сил оборони України.

"Наші воїни готові дати відсіч ворогу. Краще не панікувати, а допомагати нашим відважним Захисникам і Захисницям", - наголосили в ОВА.