Події

18:51 10.04.2024

РФ укотре поширює ІПСО про можливий "наступ" на правий берег Херсонської області - ОВА

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Поширювана інформація про можливий наступ росіян на правий берег Херсонської області є ІПСО, заявила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали схожу дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. І на правому, і на лівому березі", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ситуація в області під повним контролем Сил оборони України.

"Наші воїни готові дати відсіч ворогу. Краще не панікувати, а допомагати нашим відважним Захисникам і Захисницям", - наголосили в ОВА.

Теги: #зсу #іпсо

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