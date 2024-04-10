Зеленський: Кілька десятків ППО і достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб для українських міст

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників Дельфійського економічного форуму вкотре закликав союзників надати Україні засоби ППО та винищувачі для захисту інфраструктури.

Президент розповів про свої відвідини Харкова, який розташований лише за 40 км від кордону з Росією.

"Така невелика відстань дає Путіну змогу особливо жорстоко тероризувати це місто. Від перших днів цієї війни Харків зазнає ударів російськими ракетами. Майже чверть міста спалено. Уявіть собі: щоночі й щодня постійна загроза того, що російська ракета за кілька хвилин долетить до міста й поцілить по будь-якому обʼєкту – по звичайному будинку чи по університету, чи по школі або якомусь підприємству", - сказав Зеленський.

Згодом, як він зауважив, Росія почала використовувати проти харків'ян іранські "шахеди", віднедавна - авіабомби.

"Путін зараз робить ставку саме на такі бомби. На можливість знищити все до руїн і зайти потім на порожнє місце – місце, де було нормальне життя до російської війни. Це остання, і остання ефективна ставка Путіна в цій війні. Саме на терор", - зазначив Зеленський.

"Він думає, що його можливість виробляти та купувати у спільників артилерію дасть змогу наступати на фронті, поки західні друзі України гальмують із постачанням", - додав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що "Україна показала, що немає в Росії таких літаків і таких ракет, які ми не могли б збити".

"Ми показали, що, навіть не маючи свого флоту в Чорному морі, можемо виграти море й поновити нормальний рух суден, знявши російську блокаду наших портів. Ми показали, що коли не даємо Росії пауз, то можемо звільняти нашу землю. Ще тиждень тому наш Харків був фактично в темряві, бо російські терористи знищили всі енергетичні об'єкти міста. Мільйонне місто без електрики, зв’язку, навіть без нормальної подачі води. Зараз вдалося забезпечити постачання енергії. І місто знову світле й сильне", - сказав він.

Так, за словами глави держави, Україна може захищати нормальне життя навіть за 40 кілометрів від Росії, але для цього їй потрібні відповідні інструменти.

"І вони є у світу. Увага саме до цього факту зараз може змінити все саме так, як необхідно. Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації", - заявив Зеленський, наголосивши, що для цього потрібна тільки політична воля партнерів.

Він також зазначив, що "можна перемогти в цій війні, але не дефіцитами здобувається перемога".

Глава держави подякував усім партнерам, які розуміють, що "що час у війні – це життя, це можливість зберегти багато життів, коли не вагаєшся з рішеннями".