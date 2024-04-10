ДБР розпочне розслідування можливого перешкоджання журналістській діяльності "Слідства.Інфо" після отримання матеріалів від Офісу генпрокурора

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочнуть розслідування ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів "Слідства.Інфо" після отримання відповідних матеріалів від Офісу генпрокурора, повідомила радниця ДБР із комунікацій Тетяна Сапьян.

"ДБР бачило повідомлення Офісу генпрокурора, що відкрито кримінальне провадження за фактами можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів із боку співробітників Територіального центру комплектування. Слідчі ДБР готові розпочати розслідування, але це можливо тільки... після того як до ДБР надійде офіційне повідомлення і супровідні матеріали", - сказала Сапьян у середу в ефірі Національного телемарафону.

Раніше журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації журналісти "Слідство.Інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу.

У пресслужбі СБУ заявляли, що перевіряють інформацію від "Слідства.Інфо" про інцидент спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ. Згодом у СБУ повідомили агентству, що очільник Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство.Інфо".

Офіс генерального прокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом видання "Слідство.Інфо" з врученням йому повістки - за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів із боку працівників СБУ та ТЦК, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України).

У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом відбувається службова перевірка для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.