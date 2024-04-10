Спецпредставник США Пріцкер, голова Ексімбанку Льюїс і заступник радника з нацбезпеки Сінгх прибули до Києва

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку США Рета Джо Льюїс, а також економіст, ексзаступник радника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх прибули до Києва з візитом і провели зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Приємно вітати спецпредставника з економічного відновлення Пенні Пріцкер, голову Ексімбанку Рету Джо Льюїс і заступника радника з національної безпеки Даліпа Сінгха від Міжвідомчої платформи координації донорів сьогодні у Києві з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими українськими й міжнародними партнерами", - написала посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х у середу.

Вона проілюструвала допис фотографією гостей на пероні залізничного вокзалу в Києві, а також на полях Міжвідомчої платформи координації донорів.