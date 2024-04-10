Події

13:57 10.04.2024

Спецпредставник США Пріцкер, голова Ексімбанку Льюїс і заступник радника з нацбезпеки Сінгх прибули до Києва

1 хв читати

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку США Рета Джо Льюїс, а також економіст, ексзаступник радника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх прибули до Києва з візитом і провели зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Приємно вітати спецпредставника з економічного відновлення Пенні Пріцкер, голову Ексімбанку Рету Джо Льюїс і заступника радника з національної безпеки Даліпа Сінгха від Міжвідомчої платформи координації донорів сьогодні у Києві з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими українськими й міжнародними партнерами", - написала посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х у середу.

Вона проілюструвала допис фотографією гостей на пероні залізничного вокзалу в Києві, а також на полях Міжвідомчої платформи координації донорів.

Теги: #київ #гості

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 08.04.2024
Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

13:03 04.04.2024
У Києві 2 квітня було зафіксовано рекорд швидкості вітру, а 3 квітня повторився попередній

У Києві 2 квітня було зафіксовано рекорд швидкості вітру, а 3 квітня повторився попередній

12:54 03.04.2024
У Києві третій день фіксують метеорологічні рекорди

У Києві третій день фіксують метеорологічні рекорди

10:45 03.04.2024
Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

14:08 02.04.2024
Питання трансформації простору на місці Арки дружби народів має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу - УІНП

Питання трансформації простору на місці Арки дружби народів має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу - УІНП

17:46 01.04.2024
У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

16:26 01.04.2024
У Дарницькому районі Києва пошкоджено колектор, рух транспорту обмежено - КМДА

У Дарницькому районі Києва пошкоджено колектор, рух транспорту обмежено - КМДА

19:15 31.03.2024
Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

10:43 29.03.2024
Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу - УІНП

Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу - УІНП

19:41 26.03.2024
Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала в понеділок у приватному секторі столиці

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала в понеділок у приватному секторі столиці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку

Енергетики повернули світло повністю знеструмленому Миколаєву та в області - майже 200 населеним пунктам

РФ повторно вдарила по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини, масштаби ушкоджень уточнюють - Сили оборони півдня

Засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів відбулося в Києві - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

ДБР розпочне розслідування можливого перешкоджання журналістській діяльності "Слідства.Інфо" після отримання матеріалів від Офісу генпрокурора

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку

Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю

Нардеп Геращенко перерахувала категорії осіб, яким надається відстрочка від мобілізації

Рада запросила військове керівництво на розгляд законопроєкту про мобілізацію

Енергетики повернули світло повністю знеструмленому Миколаєву та в області - майже 200 населеним пунктам

Основний період реєстрації для участі в НМТ-2024 завершується 11 квітня

СБУ викрила зловмисників, які мали намір вивезти з України прицільні комплекси до бойових літаків

В окупованому Криму знищено російський вертоліт Ка-27

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА