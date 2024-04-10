"Миколаївобленерго" повідомило про масштабне аварійне відключення е/е в області

У Миколаївській області знову аварійні відключення електроенергії, які в "Миколаївобленерго" назвали масштабними.

"Друзі, маємо масштабне аварійне відключення. Де немає світла - то не за погодинними графіками! Уже працюємо над перезаживленням споживачів. Вірте в енергетиків!" - ідеться в повідомленні "Миколаївобленерго" у фейсбуці.

Як повідомлялося, після нічної атаки РФ у Херсонській і Миколаївській областях зранку вже були аварійні відключення.