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11:16 10.04.2024

Зеленський: Ідея віддати території Росії за мир - примітивна

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Зеленський: Ідея віддати території Росії за мир - примітивна

Президент України Володимир Зеленський попередив в інтерв'ю виданню Politico, що російський вплив пронизав американську політичну систему, і відкинув ідею, підтримувану союзниками Дональда Трампа, про те, що Україна може швидко покласти край війні, просто погодившись на масштабні територіальні поступки.

За словами Зеленського, він у приватному порядку через посередників закликав Трампа приїхати в Україну, і Трамп висловив зацікавленість, але ще не взяв на себе зобов'язання здійснити поїздку.

Зеленський заявив, що готовий вислухати пропозиції Трампа щодо війни, але дав зрозуміти, що налаштований украй скептично. "Якщо угода полягає в тому, що ми просто віддаємо свої території, і в цьому і є ідея, то це дуже примітивна ідея", - сказав Зеленський в інтерв'ю Politico.

"Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея, мені потрібна справжня ідея, тому що на кону стоять життя людей", - сказав він.

За словами Зеленського, будь-яка угода, яка просто віддасть землю президенту Росії Володимиру Путіну в обмін на припинення бойових дій, просто відкриє шлях до нових завойовницьких війн із боку Росії в майбутньому. Мир, досягнутий шляхом переговорів, сказав він, має не залишити російському деспоту "жодної можливості для здійснення своїх планів".

Видання зазначає, що в інтерв'ю Зеленський час від часу вагався між висловленням нетерпіння щодо західних союзників, які недостатньо охоче надали військову допомогу, і визнанням того, що Україна перебуває під значним тиском, щоб продемонструвати новий прогрес у війні.

Росії, за словами Зеленського, вдалося деформувати "інформаційне поле світу". Не називаючи імен, він заявив, що американські громадяни фактично виконують роботу Росії в американських ЗМІ.

Останніми тижнями двоє законодавців-республіканців, які підтримують допомогу Україні, - члени палати представників Майк Тернер від Огайо і Майк МакКол від Техасу - заявили, що проросійська пропаганда проникла в мислення деяких членів Конгресу.

Відповідаючи на запитання про цю заяву, Зеленський сказав, що вона применшує проблему російського впливу в таких демократичних країнах, як Сполучені Штати. "У них є свої лобі всюди: у США, у країнах ЄС, у Британії, у Латинській Америці, в Африці", - сказав Зеленський про Росію.

Проте Зеленський заявив, що очікує, що в його країну зрештою надійде новий транш американської допомоги. На запитання, чи оптимістично він дивиться на цю перспективу, український президент відповів: "Так, звісно. Я повинен."

В інтерв'ю Зеленський визнав, що спроба контрнаступу України проти Росії минулого року була "не такою успішною", і пообіцяв, що наступна спроба завдати удару у відповідь по Росії продемонструє більший прогрес. Не наводячи подробиць, Зеленський натякнув, що під час останнього наступу Україна зазнала саботажу зсередини, зазначивши, що "росіяни знали, куди ми збиралися атакувати", і пообіцявши, що "історія покаже", звідки вони це знали.

Шольц, за його словами, відмовився надати Україні ракети Taurus через причини, які не мали стратегічного сенсу. Канцлер Німеччини, за словами Зеленського, "поділився зі мною повідомленнями про те, що він не може залишити свою країну без такої потужної зброї".

Таке мислення, за словами Зеленського, схоже, виникає через страх перед вогневою міццю Росії як держави, що володіє ядерною зброєю: Німеччина, за його словами, чіпляється за ідею про те, що наявність спеціальної ракети допоможе їй у разі повномасштабної війни з Росією. "Але я не думаю, що це врятує світ і від ядерної загрози з боку Росії", - заперечив Зеленський. "Будь-які ракети, Taurus, Atacms, F-16 не захистять жодну людину від ядерних ударів, якщо вибухне ядерна війна, не дай Боже. Це не так", - сказав він.

Теги: #критика #зеленський #поступки

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