Через обстріли на Донеччині за минулу добу загинула одна людина, поранено дев'ятьох
Унаслідок обстрілів армією РФ населених пунктів Донецької області за минулу добу загинув один мирний житель, дев'ять дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його даними, у Покровському районі чотири людини поранені, у Краматорському - п'ятеро поранені, одна загинула.
"Покровський район. У Красногорівці поранено 3 людини. У Соколі Очеретинської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Вовченка, Ганівка, Веселий Гай і Курахове", - написав він у телеграм-каналі в середу.
"Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Зарічне, Нове і Терни. У Костянтинівці одна людина загинула і 2 поранено; пошкоджено 27 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, 4 крамниці, 2 інфраструктурні об'єкти і 2 соціальні заклади. У Слов'янську поранено 3 людини", - уточнив він.
За його словами, у Бахмутському районі обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано пошкодження інфраструктурного об'єкта в Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків і багатоповерховий житловий будинок. У Сіверську пошкоджено три будинки та нежитлову споруду.
"Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 259 осіб, зокрема 23 дитини", - інформував Філашкін.