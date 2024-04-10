Через обстріли на Донеччині за минулу добу загинула одна людина, поранено дев'ятьох

Фото: Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів армією РФ населених пунктів Донецької області за минулу добу загинув один мирний житель, дев'ять дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, у Покровському районі чотири людини поранені, у Краматорському - п'ятеро поранені, одна загинула.

"Покровський район. У Красногорівці поранено 3 людини. У Соколі Очеретинської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Вовченка, Ганівка, Веселий Гай і Курахове", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Зарічне, Нове і Терни. У Костянтинівці одна людина загинула і 2 поранено; пошкоджено 27 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, 4 крамниці, 2 інфраструктурні об'єкти і 2 соціальні заклади. У Слов'янську поранено 3 людини", - уточнив він.

За його словами, у Бахмутському районі обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано пошкодження інфраструктурного об'єкта в Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків і багатоповерховий житловий будинок. У Сіверську пошкоджено три будинки та нежитлову споруду.

"Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 259 осіб, зокрема 23 дитини", - інформував Філашкін.