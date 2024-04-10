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09:28 10.04.2024

Держетнополітики закликає міжнародну спільноту засудити демонтаж купола Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі

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Державна служба з етнополітики та свободи совісті закликає міжнародну спільноту засудити демонтаж окупаційною владою купола Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Православної церкви України в Сімферополі.

"8 квітня 2024 року окупаційна влада Криму, позбавлена будь-якої моралі та людяності, вчинила черговий акт вандалізму – демонтувала купол Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Православної церкви України у Сімферополі", - ідеться в повідомленні пресслужби Держетнополітики.

Зазначається, що цей злочин проти святині скоєно не вперше і не лише проти вірян ПЦУ, а й проти всієї української культури й ідентичності.

"Захоплено та пограбовано Кафедральний собор було ще у травні 2023 року, викрадено цінні реліквії та ікони. Знищення релігійної споруди – духовного центру Кримської єпархії Православної церкви України, є нічим іншим, як свідомим актом етнічної чистки та культурного геноциду", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, за перші вісім років окупації кількість парафій ПЦУ в Криму скоротилася з 49 до семи, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну єпархія фактично припинила своє існування, священнослужителів переслідують, примушують до переїзду на материкову Україну, а тим, хто залишився, вручають повістки до окупаційних військ.

"Зняття куполів із Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі є свідченням намагань окупантів стерти з лиця землі будь-які свідчення української присутності на Кримському півострові... Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цей варварський акт та вжити всіх можливих заходів для припинення окупації Криму й захисту прав українців на півострові", - наголосили у Держетнополітики.

Теги: #собор #демонтаж #сімферополь #купол

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