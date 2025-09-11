Інтерфакс-Україна
Події
11:32 11.09.2025

Російський дрон влучив у собор в Сумах, який є одним із символів міста

1 хв читати

В Сумах російський дрон влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ, який є одним із символів міста, найстарішою кам’яною будівлею Сум і пам’яткою архітектури національного значення.

"Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження. На місці події працюють усі необхідні служби", - написав в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар в телеграм-каналі.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров також підтвердив влучання і пошкодження будівлі.

"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - наголосив він.

Внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто не постраждав. "Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто – ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі", - пізніше повідомив Григоров.

Теги: #собор #бпла_рф #суми

