Успенський собор у Каневі офіційно переданий ПЦУ

Успенський собор у Каневі Черкаської області офіційно переданий Православній церкві України (ПЦУ), повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"У Каневі Успенський собор сьогодні офіційно переданий Православній церкві України. Блаженніший Епіфаній провів першу велелюдну Всеукраїнську міжконфесійну Молитву, яка означила цей історичний крок. Храм, де два дні українська громада прощалася з Тарасом Шевченком 164 роки тому, нарешті перебуває у духовному просторі України, звільнившись від паразитування московських церковників", - написав Точицький в мережі Facebook.

Як повідомлялося, в березні за позовом Смілянської окружної прокуратури Черкаської області суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об'єкт культурної спадщини національного значення - Успенський (Георгіївський) собор XII століття.