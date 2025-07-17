Інтерфакс-Україна
Події
15:53 17.07.2025

Росіяни вдарили по Каневу, постраждала одна людина

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Російські окупанти зранку в четвер, 17 липня, вдарили із застосуванням БПЛА по інфраструктурному об’єкту в Каневі Черкаської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Виникла пожежа, площею 130 кв.м. Надзвичайники ліквідували загорання", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що наразі відомо про одного постраждалого.

На місці події працювали пожежні, рятувальники та сапери Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Теги: #канів #бпла_рф

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