Росіяни вдарили по Каневу, постраждала одна людина

Російські окупанти зранку в четвер, 17 липня, вдарили із застосуванням БПЛА по інфраструктурному об’єкту в Каневі Черкаської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Виникла пожежа, площею 130 кв.м. Надзвичайники ліквідували загорання", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що наразі відомо про одного постраждалого.

На місці події працювали пожежні, рятувальники та сапери Головного управління ДСНС України у Черкаській області.