15:53 17.07.2025
Росіяни вдарили по Каневу, постраждала одна людина
Російські окупанти зранку в четвер, 17 липня, вдарили із застосуванням БПЛА по інфраструктурному об’єкту в Каневі Черкаської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Виникла пожежа, площею 130 кв.м. Надзвичайники ліквідували загорання", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що наразі відомо про одного постраждалого.
На місці події працювали пожежні, рятувальники та сапери Головного управління ДСНС України у Черкаській області.