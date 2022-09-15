Події

17:48 15.09.2022

Жителю Канева, який у соцмережі заперечував агресію РФ, суд заборонив 10 років обіймати держпосади

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Жителю Канева, який у соцмережі заперечував агресію РФ, суд заборонив 10 років обіймати держпосади

Суд визнав жителя м. Канева Черкаської області, який публічно заперечував збройну агресію РФ проти України в постах у соціальній мережі, винним у кримінальному проступку, передбаченому ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), і позбавив його права 10 років обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Прокурор у суді довів, що зазначена особа, будучи громадянином України, протягом липня 2022 року поширювала в одній із соціальних мереж публікації, в яких містилося публічне заперечення вчинення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України. Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину", - повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури в четвер.

Теги: #канів

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