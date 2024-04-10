Війська РФ за добу завдали 282 удари по шести населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали 282 удари по 6 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в середу вранці.

"Протягом доби окупанти 282 рази атакували 6 населених пунктів Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що окупанти здійснили 3 авіаційні удари по Малій Токмачці та Роботиному, 31 БПЛА різної модифікації атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

За його інформацією, 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине і Левадне, 234 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного і Левадного.

"Також надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - повідомив голова ОВА.