Окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі, відомо про постраждалого

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі, є влучання в енергетичну інфраструктуру, відомо про потерпілого, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Ворог увесь ранок "вітає" Одесу із Днем визволення. У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок. Наразі відомо про одного постраждалого", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.