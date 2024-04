США продадуть Україні обладнання на $138 млн для модернізації систем ППО HAWK

США продадуть Україні обладнання на суму до $138 млн для обслуговування і модернізації систем протиповітряної оборони HAWK для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет, повідомив Reuters у вівторок представник Держдепартаменту США.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, вартість екстреного продажу становитиме до $138 млн.

Хоча Україна вичерпала багато джерел американських коштів, Києву було надано грант у розмірі $300 млн на іноземне військове фінансування в рамках щорічного законопроекту про витрати на оборону, нещодавно підписаного як закон. Грант буде використано для оплати обладнання, яке охоплює проєктування та інтеграцію для зв'язку і переобладнання вогневих установок HAWK.

Крім того, продаж охоплює компоненти для переатестації ракет для старих блоків, інструменти, випробувальне і допоміжне обладнання, запасні частини та багато іншого.

ЗКР MIM-23 HAWK - назва від абревіатури "Homing All the Way Killer" - є багаторазово модернізованою розробкою американського ВПК, яку постачають у більш ніж десяток країн. Система ППО та її елементи поставляються в Україну з 2022 року.