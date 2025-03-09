США відхилили пропозицію створити робочу групу з моніторингу порушення санкцій "тіньовим флотом" РФ – ЗМІ

Сполучені Штати відхилили пропозицію Канади створити в рамках G7 робочу групу з моніторингу порушення санкцій "тіньовим флотом" РФ, повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела і проєкт резолюції G7, з яким ознайомилось видання.

Канада, яка цього року головує в G-7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, в Квебеку.

"На переговорах щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання", - пише Bloomberg.

Окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, проект заяви G-7, з яким ознайомився Bloomberg News, свідчить про те, що США наполягали на вилученні слова "санкції", а також формулювання про "здатність Росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати прибутки".

"Комюніке G-7 не є остаточним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу, і переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту", - зазначає Bloomberg.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-08/us-vetoes-g-7-shadow-fleet-task-force-plan-signals-more-change