Події

10:38 10.03.2025

У Харкові ІТ-фахівчиня виготовляла вибухові пристрої для скоєння терактів за завданням ФСБ

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Співробітники УСБУ в Харківській області затримали 38-річну ІТ-фахівчиню, яка за завданням куратора з ФСБ виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП), жінці повідомлено про підозру у пособництві терористичному акту та зберіганні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на початку цього року підозрювана отримала від куратора з російської спецслужби завдання щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв. З метою якомога більшого ураження людей жінка навмисно використовувала металеві елементи. Одну з вибухівок жінка, діючи за вказівками куратора, сховала у визначеному схроні. Звідти пристрій забрала інша агентка і заклала його біля будинку ветерана ЗСУ. Внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення, його шпиталізували. Агентку, яка заклала СВП, було викрито, наразі її взято під варту.

Другий саморобний вибуховий пристрій підозрювана зберігала вдома, замаскувавши під вогнегасник.

За інформацією прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, жінка потрапила у поле зору ФСБ, коли їздила до родичів у РФ, ще до початку повномасштабного вторгнення, але завдання від куратора почали їй надходити лише на початку цього року. За словами Абдули, фігурантка також причетна до отруєння українського військового, якому під виглядом волонтерської допомоги передала ліки та продукти харчування, з підмішаними до них отруйними речовинами. Цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

У зв'язку з цим дії жінки планується додатково кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Теги: #харків #агент_фсб

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