Дві людини загинули, трьох поранено за минулу добу в Донецькій області

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/7063

Дві людини загинули, трьох поранено за минулу добу в Донецькій області, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін в телеграм.

«Покровський район. У Покровську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 8 будинків, 2 адмінбудівлі і 7 гаражів. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 будинків і адмінбудівлю. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 3 будинки», - написав Філашкін.

У Краматорському районі, у Лимані поранено 2 людини пошкоджено 11 будинків У Миколаївці пошкоджені 25 будинків. У Полтавці Іллінівської громади поранено людину. У Дружківці

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 5 дітей, зазначив начальник ОВА.