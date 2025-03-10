Кабмін затвердив порядок надання субвенції на придбання житла для 1,6 тис. ветеранів та їхніх сімей у 2025р.

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання субвенції з державного бюджету на придбання житла для 1600 ветеранів війни та їхніх сімей у 2025 році.

"Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження порядку надання у 2025 році субвенції місцевим бюджетам на реалізацію нової державної програми з виплати грошової компенсації за житло для ветеранів війни та їхніх сімей. Відповідно до закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік", на реалізацію цієї програми передбачено 3,97 млрд грн", - йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Відзначається, що кошти на придбання власного житла отримають: особи з інвалідністю I – II групи, якщо їхня інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час бойових дій, зокрема участі в АТО/ООС, заходах із національної безпеки та оборони, а також під час стримування збройної агресії РФ; члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які перебувають на квартирному обліку

У відомстві повідомили, що після розподілу субвенції з державного бюджету по місцевим бюджетам грошова компенсація за житло виплачуватиметься безпосередньо особам, які перебувають на квартирному обліку та відповідають визначеним критеріям.

"Також посилено контроль над використанням коштів. Зокрема, запроваджено перевірку отримувачів компенсації на наявність у санкційних списках ЄС. Якщо одержувач або члени його сім’ї перебувають у санкційних списках, їм буде відмовлено у виплаті", - підкреслили в міністерстві.