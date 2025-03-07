Зеленський повідомив про інтенсивну роботу з командою Трампа

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У п'ятницю на різних рівнях триває інтенсивна робота з командою президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні увесь день на різних рівнях триває більш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків - тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека якнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він також анонсував багато роботи в Україні, в Європі, із США на наступному тижні.