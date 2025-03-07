Події

19:48 07.03.2025

Зеленський повідомив про інтенсивну роботу з командою Трампа

1 хв читати
Зеленський повідомив про інтенсивну роботу з командою Трампа
Фото: https://www.president.gov.ua/

У п'ятницю на різних рівнях триває інтенсивна робота з командою президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні увесь день на різних рівнях триває більш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків - тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека якнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він також анонсував багато роботи в Україні, в Європі, із США на наступному тижні.

 

Теги: #україна #співпраця #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 07.03.2025
США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex і заморозили $26 млн

США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex і заморозили $26 млн

20:25 07.03.2025
Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної програми, попередивши про можливі військові дії

Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної програми, попередивши про можливі військові дії

19:56 07.03.2025
Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

19:53 07.03.2025
Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

10:45 07.03.2025
Велика Британія продовжить надавати розвідувальну інформацію Україні

Велика Британія продовжить надавати розвідувальну інформацію Україні

10:43 07.03.2025
Канада відкрила свій ринок для українських яблук

Канада відкрила свій ринок для українських яблук

10:35 07.03.2025
Польща має намір приєднатися до «коаліції охочих», однак не відправлятиме війська в Україну

Польща має намір приєднатися до «коаліції охочих», однак не відправлятиме війська в Україну

20:38 06.03.2025
Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

20:09 06.03.2025
Зустріч делегацій України та США в Ер-Ріяді відбудеться в середу

Зустріч делегацій України та США в Ер-Ріяді відбудеться в середу

19:44 06.03.2025
Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

Трамп: Мені все важче мати справу з Україною, у РФ є всі карти

Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги - Зеленський

Зеленський провів Ставку, присвячену аналізу сьогоднішнього російського удару

Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

ОСТАННЄ

Умєров обговорив з Брекельмансом допомогу з дронами та ППО

В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

Трамп: Мені все важче мати справу з Україною, у РФ є всі карти

Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги - Зеленський

Зеленський провів Ставку, присвячену аналізу сьогоднішнього російського удару

Болтон назвав слабкістю поступки Кремлю з боку США

Чиновники США кажуть, що допомога Україні в наступальних операціях скоротилася, але оборонна допомога продовжується

ЄС може надати Україні доступ до єдиного ринку в рамках мирної угоди

Білий дім проводить тести на лояльність для кандидатів на посади в адміністрації Трампа

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА