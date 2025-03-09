Події

12:46 09.03.2025

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

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Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/7056

Протягом тижня Росія здійснила сотні атак на Україну із застосуванням різних видів зброї, використавши близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кожен "шахед", кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, – це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї – понад 82 тисячі іноземних складників", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі.

Він наголосив, що Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення саме задля підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в українське оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії.

"І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", - резюмував президент.

Теги: #атака_бпла_рф #ракетні_удари #статистика

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