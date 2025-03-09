США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

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США не мали вкладати в допомогу Україні $350 млрд, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

"Байден ніколи не повинен був вкладати $350 млрд, він повинен був триматися нарівні з Європою. Все, що вам потрібно зробити, це сказати, що ви повинні залишитися на рівних. Вони вклали $100 млрд, а ми $350 млрд, як це відбувається? Між нами є океан, ми не в такій небезпеці, як вони, вони в набагато більшій небезпеці, якщо ви називаєте це небезпекою," – заявив Трамп.

Він зазначив, що Зеленський "розумний хлопець", який "забирав гроші у США, як цукерку у дитини".

"Це було так легко, з таким самим ставленням, і я не думаю, що він вдячний", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що США надали Україні допомогу за час повномасштабного вторгнення РФ у розмірі $100 млрд, тоді як загальні витрати на війну склали $320 млрд.