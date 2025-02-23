Події

16:54 23.02.2025

Україна отримала від США $100 млрд допомоги, не $500 млрд, не $350 млрд – Зеленський

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Україна отримала від США $100 млрд допомоги, не $500 млрд, не $350 млрд – Зеленський

США надали Україні допомогу за час повномасштабного вторгнення РФ в розмірі $100 млрд, тоді як загальні витрати на війну склали $320 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"100 млрд допомоги від Сполучених Штатів – не 500, не 350, не 250, не 700 – 100 – Україна отримала, і ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 млрд: 120 Україна, 100 Європа плюс партнери інші, наприклад Японія, близько 15 млрд. І 100 – Сполучені Штати Америки. Такий вигляд має економіка цієї трагедії", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Теги: #україна #витрати #війна #сша

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