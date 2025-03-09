Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink.

"Просто вигадує. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І подякуйте, бо без Starlink Україна давно програла б цю війну, а росіяни зараз були б на кордоні з Польщею", - написав він у соцмережі Х в неділю.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Ілона Маска про можливість відключення Starlink для української армії, вказавши, що доступ для українських підрозділів оплачує Польща.

Раніше Маск заявив, що система Starlink є "основою української армії" і що "вся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув".