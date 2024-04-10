Чотири людини загинули внаслідок вибуху на італійській ГЕС у Баргі

Щонайменше троє людей загинули і четверо зникли безвісти внаслідок пожежі та вибуху під землею на гідроелектростанції на півночі Італії у вівторок, повідомляє Reuters.

Італійська енергетична група Enel підтвердила, що вдень сталася пожежа на одному з трансформаторів на її гідроелектростанції в Баргі, недалеко від Болоньї.

Раніше пожежна бригада повідомила, що вибух стався близько 15:00 (1300 GMT) на греблі озера Сувіана, одного з трьох штучних озер, що живлять електростанцію. На відео, наданому пожежниками, видно, як від станції піднімається густий дим.

Enel не коментує причину інциденту. Компанія заявила, що басейн греблі не було пошкоджено, а станція в момент інциденту була відключена від мережі, тож на електропостачання це не вплинуло. Enel повідомила, що евакуювала робітників з будмайданчика в Баргі і координує свої дії з рятувальниками з пожежної служби.

Марко Масінара, мер прилеглого міста Камуньяно, повідомив, що було знайдено три трупи, четверо людей зникли безвісти, а троє "сильно постраждали" і їх доправили в лікарню.

Він додав, що, за первинними даними, причиною інциденту, ймовірно, став дефект турбіни. Масінара сказав, що полум'я спалахнуло нижче рівня землі, додавши, що "вся станція розташована нижче рівня озера, на глибині близько 30 метрів".

Він повідомив італійському інформаційному агентству Ansa, що, за первинною інформацією, у момент події на станції велися роботи на одній із турбін. "Мені повідомили, що пожежники намагаються отримати доступ, але у них виникли труднощі", - додав Масінара.

Пізніше корпорація BBC повідомила про чотирьох загиблих.