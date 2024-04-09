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23:23 09.04.2024

Єдиним джерелом загроз для Запорізької АЕС були і залишаються протиправні та злочинні дії російських загарбників – заява МЗС України

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Єдиним джерелом загроз для Запорізької АЕС були і залишаються протиправні та злочинні дії російських загарбників – заява МЗС України

Міністерство закордонних справ України зробило заяву щодо чергових російських провокацій на ЗАЕС, повідомляє МЗС України у вівторок.

"Єдиним джерелом загроз для Запорізької АЕС були і залишаються протиправні та злочинні дії російських загарбників. Росія - це єдина держава-терорист у світі, яка не тільки захопила, мілітаризувала і намагається вкрасти атомну електростанцію, а й використовує її як майданчик для пропаганди. Саме в такому контексті слід розглядати дезінформаційну кампанію, яку активізував російський режим", - йдеться в заяві відомства.

У документі підкреслюється, що захоплення, мілітаризація та триваюча окупація Росією ЗАЕС створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки не лише України, а й усієї Європи та світу. Протягом незаконного перебування на станції, російські окупанти грубо порушили міжнародне право та норми і стандарти ядерної і радіаційної безпеки, включно з основоположними принципами МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності.

"Ми вкотре наполягаємо, що ЗАЕС має бути повернута під контроль її законного власника, України, а Росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини", - повідомляє МЗС.

Міністерство звертається до всіх держав і міжнародних організацій, експертів і медіа із закликом зайняти тверду позицію з метою нейтралізації загроз ядерній безпеці, створених Росією на ЗАЕС, і запобігання реалізації агресором злочинних сценаріїв надалі. Росія припинить маніпуляції лише тоді, коли побачить, що світове співтовариство рішуче відкидає будь-які спроби ввести себе в оману та безкомпромісно відстоює дотримання міжнародного права.

"Закликаємо партнерів посилити тиск на державу-агресора, зокрема санкційний тиск у сфері атомної енергетики, щоб запобігти подальшим провокаціям Росії на ЗАЕС і сприяти звільненню станції", - ідеться в висновку заяви МЗС України.

Теги: #україна #заява #мзс_україна #заес

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