Події

21:56 09.04.2024

Олена Зеленська відвідала клініку в Рівненській області, де проходять реабілітацію українські захисники

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Дружина президента України Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, міністром соціальної політики Оксаною Жолнович, заступником керівника Офісу Президента Юлією Соколовською та радником-уповноваженим Президента з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною відвідала у вівторок клініку і центр життєстійкості в Рівненській області, де проходять реабілітацію українські воїни.

"Лікування може бути тривалим, тож чимало пацієнтів мешкають у комфортних будиночках на території клініки. Вони повністю інклюзивні, тому тут зручно перебувати людям з інвалідністю. Сподіваюся й вірю, що таким – зручним для всіх – поступово ставатиме весь простір навколо нас. Бо зробити його таким – наш обов’язок не лише перед пораненими на війні, а й перед усім суспільством, пораненим війною", - цитує Зеленську пресслужба президента України.

У повідомленні наголошується, що основне завдання цього державного закладу – лікування, фізична та психологічна реабілітація пацієнтів із наслідками черепно-мозкової та хребетно-спинномозкової травм. Завдяки співпраці з професійними мультидисциплінарними командами, сучасному лікувальному та реабілітаційному обладнанню пацієнти в одному місці можуть пройти повний цикл відновлення після найважчих травм, поранень і захворювань. Упродовж останніх двох років більшість пацієнтів – саме військові. Тож за цей час лікарі здобули значний досвід роботи з бойовою травмою, посттравматичними стресовими розладами, наслідками поранень та мінно-вибухових травм.

Так само пресслужба повідомляє, що Олена Зеленська відвідала рівненський Центр життєстійкості. Тут українці можуть відновити втрачені документи, проконсультуватися за програмами підтримки для ветеранів та членів їхніх родин, дізнатися про можливості працевлаштування або відкриття власного бізнесу, поспілкуватися з юристами. Діти та дорослі тут отримують допомогу психологів і можуть навчитися навичок самодопомоги.

Зазначається, що в Україні діє вже 24 центри життєстійкості в 13 регіонах. Відповідна державна програма затверджена Кабінетом Міністрів і є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров'я.

"Життєстійкість визначається як уміння бути ментально стабільним і продуктивним навіть у стресових ситуаціях. Щодня наша життєстійкість проходить випробування, але в наших силах – розвивати й підтримувати її", - наголосила перша леді.

 

 

 

Теги: #візит #рівненська #зеленська

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