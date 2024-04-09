"Європейська солідарність" виступає за закриття онлайн-казино

Фракція "Європейська солідарність" виступає за закриття інтернет-казино, заявив її співголова Петро Порошенко.

"Ми вимагаємо ліквідувати комісію, яка видає ці ліцензії (для функціонування онлайн-казино - ІФ-У), вимагаємо, щоб і Фінмоніторинг, і Національний банк, і Служба безпеки терміново вжили заходів для негайної ліквідації казино в інтернеті", - сказав Порошенко на брифінгу у вівторок.

За словами народного депутата, кошти, одержані в результаті діяльності онлайн-казино, не потрапляють до державної скарбниці, а йдуть "на фінансування бандитів".

"Ці кошти спрямовані не просто на фінансування тіньового бізнесу, а на фінансування злочинності, на фінансування бандитів, і, зокрема, частина цих платіжних систем проходить через Росію", - зазначив Порошенко.

Народний депутат вважає, що ситуацію, яка склалася з діяльністю онлайн-казино, мають розслідувати відповідні органи.

Порошенко наголосив, що фракція порушуватиме у Верховній Раді питання закриття казино в інтернеті. Він висловив сподівання, що колеги-депутати з інших фракцій підтримають позицію "Європейської солідарності".