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19:34 09.04.2024

В Іспанії та Великій Британії на тлі повідомлень про ризик терактів посилено заходи безпеки на матчах Ліги чемпіонів

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В Іспанії та Великій Британії на тлі повідомлень про ризик терактів посилено заходи безпеки на матчах Ліги чемпіонів

МВС Іспанії у вівторок у зв'язку з загрозою терористичних атак залучило понад 2 тис. співробітників правоохоронних органів до гарантування безпеки на матчах "Реал Мадрид" - "Манчестер Сіті" та "Атлетіко Мадрид" - "Боруссія Дортмунд", що відбудуться в Мадриді у вівторок і середу, повідомляє іспанське видання "Марка".

"Правоохоронні органи розробили план оперативного розгортання сил безпеки, в якому візьмуть участь понад 2 тис. співробітників національної поліції та цивільної гвардії, до яких приєднаються співробітники муніципальної поліції Мадрида", - інформує газета.

Залучення співробітників правоохоронних органів до гарантування безпеки на матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів, зазначає "Марка", передбачено в плані з запобігання, захисту й антитерористичного реагування, згідно з яким раніше рівень терористичної загрози в Іспанії підвищили до четвертого з п'яти.

Джерела видання додали, що уряд і органи безпеки вжили "всіх необхідних заходів" для гарантування безпеки і учасників та глядачів обох матчів, і всіх жителів Іспанії.

Тим часом заступник помічника комісара лондонської поліції Аде Аделекан, який зараз курирує роботу поліції в Лондоні, заявив, що столичні правоохоронці мають "надійний план" на сьогоднішню гру футбольного клубу "Арсенал".

У заяві "Арсеналу" йдеться, що клуб "тісно співпрацює" з поліцією заради гарантування безпеки під час сьогоднішнього матчу. "Наш підхід у спільній роботі з поліцією та УЄФА пропорційний рівню загрози у Великій Британії", - зазначили в "Арсеналі".

Гра "Арсенал"-"Баварія" у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів розпочнеться о 20:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Раніше у вівторок глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив, що правоохоронці значно посилили заходи безпеки напередодні матчу між ФК "Парі Сен-Жермен" і ФК "Барселона" в Парижі через терористичну загрозу. "Начальник поліції, з яким я розмовляв рано-вранці сьогодні, значно посилив заходи безпеки", - наводять французькі ЗМІ слова міністра.

Дарманен зазначив, що таких заходів вжито у зв'язку із "загрозою, про яку публічно заявила "Ісламська держава".

Французькі ЗМІ пояснюють, що в "ІД" погрожували вчинити теракти, націлені на місця проведення запланованих на вівторок і середу матчів футбольної Ліги чемпіонів.

Теги: #футбол #безпека #британія #іспанія

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