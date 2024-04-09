США поставили Україні 5 тис. од. стрілецької зброї, захопленої під час перевезення з Ірану до Ємену

Сполучені Штати передали Україні понад 5 тис. автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок і ручних протитанкових гранатометів РПГ-7, захоплених під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану єменським хуситам, повідомило Центральне командування ЗС США (CENTCOM) у вівторок.

Передача відбулася 4 квітня. ЗСУ також було передано понад пів мільйона патронів калібру 7,62 мм.

Як зазначили в командуванні, цієї стрілецької зброї достатньо для оснащення однієї бригади ЗСУ.

Під час операції, яку здійснювали з травня 2021 року до лютого 2023 року, затримали загалом чотири вантажні судна, що прямували в Ємен із цією стрілецькою зброєю, ідеться в повідомленні.