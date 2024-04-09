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15:27 09.04.2024

Кабмін України визнав медичний транспорт від партнерів гуманітарною допомогою, яку ввозитимуть за декларативним принципом - Шмигаль

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Кабмін України визнав медичний транспорт від партнерів гуманітарною допомогою, яку ввозитимуть за декларативним принципом - Шмигаль

Кабінет Міністрів України визнав надані партнерами медичні транспортні засоби гуманітарною допомогою, яку ввозитимуть за декларативним принципом, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ухвалюємо постанову, якою визнаємо надані нам партнерами медичні транспортні засоби гуманітарною допомогою, яка ввозитиметься за декларативним принципом. Таким чином, зможемо збільшити автопарк, щоб задовольнити всі потреби", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр подякував країнам-партнерам, організаціям та інституціям, які допомагають Україні зберегти якість і доступність медичних послуг.

Теги: #гуманітарна_допомога #шмигаль

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