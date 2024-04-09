Україна і Польща здійснили обшуки у справі про закупівлю озброєння за завищеними цінами - НАБУ

У вівторок, 9 квітня, на території України та Польщі було здійснено обшуки в межах справи про можливу закупівлю озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 року.

"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України", - повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України в телеграм-каналі.

Зазначається, що спільні слідчі дії стали можливими завдяки співпраці НАБУ та САП із Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Розслідування триває.

Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро щодо розслідування кримінального провадження.