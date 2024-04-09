Найближчими днями в Україні буде тепла погода, без опадів, лише в четвер у Карпатах невеликий дощ - Укргідрометцентр

У середу, 10 квітня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в Україні 7-12°; вдень 21-26°, у Карпатах, Криму та на узбережжі морів 17-22°.

У Києві в середу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 квітня найвища температура вдень була 24,1° у 1973 р., найнижча вночі -7,2° у 1929 р.

У четвер, 11 квітня, в Україні без опадів, лише вдень у Карпатах невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, на півдні країни північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 21-26°, у північних областях 18-23°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°; вдень 20-22°.