За добу на Харківщині два мирні жителі постраждали внаслідок російської збройної агресії

Минулої доби Вовчанськ двічі зазнав обстрілу ЗС РФ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"14:00 під час артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджено приватний будинок. Постраждав 64-річний чоловік, без госпіталізації... 23:30 у м. Вовчанськ унаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що ЗС РФ обстрілювали також Кучерівку (пошкоджено приватні домоволодіння та автомобіль і Слобожанське (КАБом пошкоджено неактивне складське приміщення). Ворожих ракетних ударів зазнали Борова Чугуївського району (зафіксовано влучання по відкритій території та Чугуїв (пошкоджено 2 приватні будинки). Постраждалих не зафіксовано

Крім того, у Борщовій на території садового товариства 67-річний чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Чоловіка госпіталізували з важкими травмами.