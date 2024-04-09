У Запоріжжі внаслідок учорашнього ракетного удару загинули чотири людини, вісім поранено

У Запоріжжі внаслідок вчорашнього ракетного удару загинули 4 людини, 8 - поранені, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок уранці.

"4 людини загинули, 8 поранені внаслідок ворожої ракетної атаки на Запоріжжя", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров повідомив, що протягом доби окупанти 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області та здійснили ракетний удар по Запоріжжю.

"Завдали 2 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному. 144 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 35 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку, Омельник. 354 артобстріли нанесено по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лук'янівського, Малинівки, Новоданилівки, Степового та Вербового", - уточнив місця ворожих обстрілів голова обладміністрації.

Також, за даними Запорізької ОВА, надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.