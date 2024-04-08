До десяти збільшилася кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Полтавській області

До десяти збільшилася кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Полтавській області, оновив інформацію щодо наслідків ворожої атаки голова обласної військової адміністрації ФІліп Пронін станом на 23.26 понеділка.

"Наразі відомо про загальну кількість постраждалих - 10 осіб. Усі отримують необхідну допомогу", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Пронін повідомляв, що внаслідок ворожого удару по житловому будинку, одна людина загинула, попередньо, 5 осіб дістали травми, зокрема троє дітей.

