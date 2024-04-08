Росія попросила Казахстан про 100 тис. тонн бензину про запас

Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється атаками українських безпілотників і перебоями в роботі, повідомили агентству Reuters три джерела в галузі.

Згідно зі статтею агентства в понеділок, одне з джерел повідомило, що угоду з використання запасів для Росії вже узгоджено, тоді як радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов сказав, що міністерство енергетики не отримувало такого запиту від свого російського колеги.

Зазначається також, що російське міністерство енергетики не відповіло на прохання про коментар, а сусідня Білорусь уже погодилася допомогти Росії з поставками бензину.

За даними Reuters, станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей із первинної переробки нафти. Досі влада заявляла, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

У матеріалі наголошується, що Росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змусили нафтові компанії країни зайнятися імпортом.

Крім того, Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими у неї укладено міжурядові угоди про постачання пального.

Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.

Казахстан, найбільша у світі країна, яка не має виходу до моря, також обмежив експорт палива до кінця року, за винятком гуманітарних цілей.

За даними джерел, запаси бензину Аі-92 в Казахстані станом на 5 квітня становили 307 700 тонн, а бензину Аі-95 - 58 000 тонн. Запаси дизельного палива становили 435 300 тонн, а запаси авіагасу - 101 000 тонн, вказало агентство.

Як повідомлялося, загалом СБУ здійснила вже 14 успішних атак на російські НПЗ у різних регіонах країни, які на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.