Петиція із закликом зберегти схил Старокиївської гори в столиці від забудови набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти схил Старокиївської гори в столиці від забудови набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 14 березня і станом на 8 квітня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Зелені схили Старокиївської гори вниз від Десятинної церкви до урочища Гончарі-Кожум'яки безумовно є однією з прикрас центру міста і мають залишатися виключно рекреаційною зоною. Проєкт "Академія Гончарного Мистецтва" не викликає довіри. Зазначене призначення установи "програми реабілітації для військових та людей з інвалідністю" схоже на введення в оману, оскільки об'єкт важкодоступний", - ідеться в тексті петиції.

За словами автора петиції, забудова втручається в ланшафт, псує вигляд міста в той час, як численні споруди в житловому мікрорайоні "Воздвиженка" поруч зі схилом залишаються порожніми.