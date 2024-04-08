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12:49 08.04.2024

У Росії через брак лікарів набирають персонал з африканських країн - британська розвідка

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У Росії через брак лікарів набирають персонал з африканських країн - британська розвідка

Дефіцит медичних працівників, що спостерігається в РФ, влада намагається компенсувати медичними працівниками з африканських країн, не підтверджуючи їхньої кваліфікації, зазначають у британській розвідці.

"3 квітня 2024 року голова Держдуми РФ заявив, що в країні бракує 30 тис. лікарів, а в районних лікарнях нестача становить приблизно 50%", - ідеться у звіті, оприлюдненому в понеділок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Брак медперсоналу пояснюють тим, що деякі медики працюють у приватному секторі, а решта покинула країну. Близько 2% російських лікарів і медичних працівників покинули Росію, щоб уникнути призову. За оцінкою, проведеною в січні 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7,5 тис. осіб.

"За даними Центру аналізу європейської політики, щоб розв'язати проблему нестачі лікарів, Росія набирає їх з африканських країн, не підтверджуючи кваліфікації, окрім декларації про власну кваліфікацію", - йдеться у звіті.

У британській розвідці вважають, що кількість медичних працівників у Росії і далі скорочуватиметься протягом 2024 року. А залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації може призвести до погіршення якості медичної допомоги. 

Теги: #рф #африка #лікарі #британська_розвідка

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