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21:04 07.04.2024

Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО - Зеленський

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Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони "петріот" зараз мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

"Ситуація в Харкові – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - заявив президент у відеозверненні, оприлюдненому в неділю.

За його словами, "цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає - і це очевидно для всіх наших партнерів". "І світ, нарешті, має почути цей біль, який російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську, містам Донецької області, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", - наголосив глава держави.

Він також наголосив, що "бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи".

"Наразі "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО", - резюмував Зеленський.

 

 

 

Теги: #ппо #потреба #петріот

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