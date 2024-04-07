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19:17 07.04.2024

Президент Єгипту обговорив із главою ЦРУ ситуацію в Секторі Гази

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Президент Єгипту обговорив із главою ЦРУ ситуацію в Секторі Гази

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в неділю провів у Каїрі зустріч із главою ЦРУ Вільямом Бернсом.

"Співрозмовники обговорили спільні зусилля Єгипту, Катару і США, спрямовані на встановлення режиму припинення вогню в Секторі Гази", - йдеться в комюніке канцелярії єгипетського президента.

За словами ас-Сісі, "необхідно продовжувати серйозну роботу для досягнення мирного врегулювання палестинської проблеми, заснованого на принципі "дві держави для двох народів". Він також звернув увагу на складність гуманітарної ситуації в Секторі Газа, зазначивши, що розв'язання цих проблем потребує негайних зусиль з боку міжнародного співтовариства.

Очікується, що незабаром для продовження непрямих переговорів до Каїра прибудуть делегації Ізраїлю під керівництвом керівника спецслужби "Моссад" Давида Барнеа і палестинського угруповання ХАМАС.

 

 

Теги: #цру #газа #переговори #єгипет

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