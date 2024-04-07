Події

15:18 07.04.2024

Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

1 хв читати
Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим, главою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

"На зв'язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій. Міністр оборони Умєров доповів про ситуацію з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що провів окрему розмову з Малюком, Будановим і Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу", - наголосив глава держави.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/9992

Теги: #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:43 07.04.2024
Зеленський обговорив підтримку України у світі з амбасадорами платформи UNITED24

Зеленський обговорив підтримку України у світі з амбасадорами платформи UNITED24

23:21 06.04.2024
Столтенберг: саме Україні вирішувати, на які компроміси їй йти з РФ

Столтенберг: саме Україні вирішувати, на які компроміси їй йти з РФ

20:02 06.04.2024
Зеленський: Україні мало однієї Туреччини як посередника. Найкращий формат - Саміт миру

Зеленський: Україні мало однієї Туреччини як посередника. Найкращий формат - Саміт миру

19:59 06.04.2024
Зеленський не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні

Зеленський не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні

19:31 06.04.2024
Закон про мобілізацію має бути проголосований найближчими днями - Зеленський

Закон про мобілізацію має бути проголосований найближчими днями - Зеленський

19:23 06.04.2024
Харків надійно захищений - Зеленський

Харків надійно захищений - Зеленський

19:23 06.04.2024
Україна передала партнерам усю інформацію щодо протидії можливому російському наступу

Україна передала партнерам усю інформацію щодо протидії можливому російському наступу

19:15 06.04.2024
Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США

Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США

19:19 05.04.2024
У Чернігівській області Зеленський вручив нагороди до другої річниці звільнення регіону

У Чернігівській області Зеленський вручив нагороди до другої річниці звільнення регіону

18:10 05.04.2024
Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський та Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння

Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України

Унаслідок суботніх обстрілів Харкова постраждали 4 людини - Синєгубов

У центрі Харкова є пошкодження житлової інфраструктури внаслідок денного обстрілу - Синєгубов

Росіяни обстріляли Гуляйполе, загинули 3 людини, ще одна поранена

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих унаслідок учорашнього обстрілу Берислава зросла до трьох осіб - ОВА

Сирський та Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння

Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України

Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України

Унаслідок суботніх обстрілів Харкова постраждали 4 людини - Синєгубов

Ізраїль виводить війська з півдня Сектору Гази, у районі залишається лише одна армійська бригада - ЗМІ

На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

Київська область закупила 600 FPV дронів для 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців

У березні середньодобова кількість російських втрат в Україні знизилася через зменшення ворожих наступальних операцій - британська розвідка

У центрі Харкова є пошкодження житлової інфраструктури внаслідок денного обстрілу - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА