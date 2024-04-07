Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим, главою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

"На зв'язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій. Міністр оборони Умєров доповів про ситуацію з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що провів окрему розмову з Малюком, Будановим і Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу", - наголосив глава держави.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/9992