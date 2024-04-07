Кількість постраждалих унаслідок учорашнього обстрілу Берислава зросла до трьох осіб - ОВА

У Бериславі Херсонської області до лікарні звернулася жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього обстрілу, кількість постраждалих у місті зросла до трьох, повідомляє обласна військова адміністрація.

"До лікарні звернулася ще одна жителька Берислава, яка постраждала вчора внаслідок скидання вибухівки з дрона біля місцевого магазину. У 57-річної жінки - травма стегна, множинні садна та контузія. Постраждалій надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, 6 квітня військові РФ скинули вибуховий предмет із безпілотника біля магазину в Бериславі. Раніше було відомо про двох постраждалих.