Сирський та Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння, серед яких є роботизовані комплекси.

"Разом із міністром оборони Рустемом Умєровим вкотре знайомилися з новітніми розробками від українських виробників. Вмотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, що вже застосовуються у військах, та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних та оперативних цілей", - написав Сирський на своїй сторінці у "фейсбуці" в неділю.

"Йдеться не лише про дрони наземного та повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, що можуть виконувати завдання (розмінування), дистанційно керовані ударні платформи, та інші розробки, які ми з вами незабаром ще тільки побачимо в роботі. Відчують їх і наші вороги", - зазначив головнокомандувач.

Також він додав, що незабаром бойові роботизовані платформи будуть масово брати участь у бойових діях.