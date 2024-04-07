За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

За добу російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок цього пошкоджено адмінбудівлі, будинки, нежитлові споруди, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 383 людини, зокрема 10 дітей", - написав він у телеграм-каналі.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю в Кераміці Очеретинської громади, 3 приватні будинки - у Костянтинівці, будинок - у Торецьку, 3 будинки та 2 нежитлові споруди - у Сіверську.

Також окупанти обстріляли Курахове, Дачне, Терни, Торське, Ямполівку, Роздолівку та Федорівку.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинули 4 людини в Курахівці та 1 - у Красногорівці, 3 дістали поранень.